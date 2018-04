Dwayne «The Rock» Johnson est de nouveau papa

Carnet Rose! Dwayne «The Rock» Johnson a annoncé la naissance de sa petite fille sur les réseaux sociaux.

En couple avec Lauren Hashian, l'acteur a partagé le 23 avril une photo de sa nouvelle petite merveille, prénommée Tiana Gia Johnson, dans une longue publication sur Instagram.

«Béni et fier d’amener une autre fille forte dans ce monde», écrit ainsi le papa fier de présenter sa fille. Il est difficile d’exprimer le niveau d’amour, de respect et d’admiration que j’ai pour Lauren Hashian et toutes les mamans et les femmes.»

Dwayne Johnson devient ainsi papa pour la troisième fois, et accueille... une troisième fille!

«Tu as ma parole, je t'aimerai, te protégerai, te guiderai et je te ferai rire pour le reste de ma vie. Ton père a de nombreuses responsabilités et porte de nombreux chapeaux dans ce grand monde, mais être ton père sera toujours celui que je suis le plus fier de porter», a-t’il continué.

La star a fini sa publication avec humour: «Oh et encore une chose...tu vas adorer rouler dans le pick-up de papa.»