Haymon a eu le dernier mot

TORONTO | Adonis Stevenson refuse d’être le bouc émissaire pour tous les événements qui se sont déroulés pendant les négociations qui ont mené à son duel contre Badou Jack qui sera présenté le 19 mai à Toronto.

Le champion WBC des mi-lourds (29-1, 24 K.-O.) a voulu mettre les points sur les « i » et les barres aux « t » lors d’une entrevue exclusive accordée au Journal de Montréal après la conférence de presse qui a officialisé son prochain affrontement, mardi matin.

« Je n’ai jamais eu de doutes que je me battrais contre Jack. J’ai parlé avec mon conseiller Al Haymon et je savais que ça allait se faire, a affirmé Stevenson. Pour ce qui est de l’endroit du combat, ce n’est pas moi qui gère ces choses-là et je ne me mêle pas des négociations. C’est seulement Al Haymon. »

« Mon boulot est de m’entraîner et d’être prêt dans n’importe quelle circonstance pour me battre. »

Au sujet de la présentation du lieu du choc Stevenson-Jack, on a eu droit à la même version du clan de Badou Jack et du représentant de Haymon à Toronto, Lamont Jones. Ils n’ont pas eu leur mot à dire dans la décision de Haymon, qui est tombée vendredi après-midi.

Campagne de salissage ?

Il a bien voulu revenir sur les informations obtenues par Le Journal de Montréal selon lesquelles il refusait de signer un contrat pour affronter son aspirant obligatoire Eleider Alvarez (23-0, 11 K.-O.) s’il l’emporte contre Badou Jack (22-1-2, 13 K.-O.).

« Alvarez n’a jamais été dans l’équation durant les négociations pour mon combat du 19 mai. C’était déjà signé depuis un certain temps, a ajouté Stevenson sans préciser la date où il a apposé sa griffe sur l’entente. Il n’y a jamais eu non plus de contrat où je devais m’engager à affronter Alvarez si je gagnais le 19 mai. »

« Je n’ai jamais eu un tel contrat entre mes mains. Le seul document que j’ai signé est celui de mon choc contre Jack et rien d’autre. »

Même s’il ne lit pas tous les articles le concernant, Stevenson est bien au courant des critiques dont il est l’objet depuis quelques années.

« Ça ressemble à une campagne de salissage, surtout au Québec, a mentionné Stevenson. Je ne suis pas le premier athlète à qui une telle chose arrive à Montréal. »

« C’est arrivé à P.K. Subban. Il n’avait rien fait de mal et ils l’ont échangé. Carey Price est aussi passé par là cette saison. Le traitement est différent par rapport aux autres villes. Les critiques ne me dérangent pas beaucoup et je ne cours pas après les présences médiatiques non plus. »

Il croit que les commentaires négatifs proviennent surtout des réseaux sociaux, car les amateurs sont toujours gentils à son endroit dans les lieux publics.

Peur de personne

« Superman » a admis qu’il regardera le combat entre Alvarez et le champion WBO Sergey Kovalev avec intérêt.

« Si Alvarez gagne contre Kovalev, qui est un gros nom, c’est sûr que ce serait intéressant de l’affronter dans un combat d’unification, a-t-il affirmé. Et c’est sûr que le réseau Showtime serait intéressé à le présenter et il y aurait quelques millions d’impliqués.

« Pour ce qui est de tous les combats contre les autres champions de la division [Artur Beterbiev, Dmitry Bivol et Kovalev], c’est Al Haymon qui décide, mais il sait que c’est mon souhait le plus cher. Je le répète, je n’ai peur de personne. C’est un mythe. »

Toutefois, ce fameux combat d’unification ne semble pas dans les cartons avant longtemps. Tous les champions de la catégorie des 175 lb ont des contrats avec le réseau américain HBO alors que Stevenson a encore un contrat valide avec le réseau concurrent Showtime.

Jack n’a jamais eu de doute