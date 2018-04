Incontournable brunch

Le Déjeuner Brunch annuel de la Fondation Jonction pour Elle sera de retour le dimanche 29 avril, de 9 h à 13 h, au cégep de Lévis-Lauzon.

Depuis plus de 20 ans, ce déjeuner brunch est devenu l’incontournable rassemblement du printemps de toute la communauté lévisienne. Les profits seront versés à la Fondation, dont la mission est de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale des territoires de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière et de Nouvelle-Beauce. Billets au www.fondationjonctionpourelle.com ou au 581-999-8005.

Un partenariat des plus favorables

Photo courtoisie

Le CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap) est heureux de souligner son partenariat avec le Réseau national d’étudiants Pro Bono (PBSC) – Section de la Faculté de droit de l’Université Laval pour avoir eu le privilège d’obtenir, cette année, les services d’un étudiant en droit, et ce, de façon bénévole. Le travail de haute qualité de Nicolas Rousseau et le sérieux qu’il a pu démontrer au cours des derniers mois témoignent de son grand intérêt pour la défense des droits des personnes handicapées, et ce, autant en accessibilité universelle qu’en matière d’inclusion sociale. Sur la photo, Nicolas Rousseau est accompagné de Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH, et de Raynald Pelletier, président, lors d’un cocktail de fermeture du projet PBSC qui se tenait récemment à l’Université Laval.

La Cage au golf

Photo courtoisie

Bertrand Quiriault (photo), directeur général et cofranchisé de la Cage, brasserie sportive de Beauport, prépare déjà le Tournoi de golf annuel des Cages, brasserie sportive de la région de Québec. À nouveau cette année, l’évènement se tiendra au club de golf Royal Québec de Boischatel. La date retenue est le mardi 26 juin à compter de 10 h 30 pour le golf et dès 19 h pour le souper qui suivra à la Cage de Beauport. Renseignements : Bertrand Quiriault ou Philippe LaRoche au 418-802-1590.

Toutous pour tous

Photo courtoisie

Le Club Lions Québec Laurentien a procédé, le 28 mars dernier, à sa 3e remise de toutous aux enfants malades du Centre mère-enfant Soleil du CHUL de Québec. Le Saisonnier, centre de plein air, ainsi que la Coopérative de câblodistribution de l’Arrière-Pays (CCAP), avec sa mascotte K-Blo, se sont joints au groupe cette année à titre de partenaires. Une centaine de mini-toutous ont ainsi été distribués au grand plaisir des enfants. Sur la photo, les Lions Louisette Dumontier, Yvan Daigle, Jocelyn Vallerand et Simon Jomphe, président, Club Lions Québec Laurentien, en compagnie des mascottes Lion et K-Blô et de familles.

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin Dalair (photo), animateur radio (WKND-Fm) de Québec, 49 ans... Kristopher Letang, défenseur de la LNH (Penguins), 31 ans... Kelly Clarkson, première gagnante de la série American Idol (2002), 35 ans... Patrick Bouchard, ex-patineur de vitesse québécois sur longue piste, 45 ans... Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 52 ans... Jean-Paul Gaultier, styliste et couturier français, 66 ans... Véronique Sanson, chanteuse, 69 ans... Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète, 71 ans... Dick Rivers, chanteur français, 73 ans... Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 avril 2017. Robert Pirsig (photo), 88 ans, philosophe et écrivain américain, célèbre pour son livre Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes... 2016. Billy Paul, 81 ans, chanteur américain (Me and Mrs. Jones)... 2014. Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français ayant participé deux fois au Tour de France dans les années 50... 2011. Marie-France Pisier, 66 ans, comédienne française... 2008. Jimmy Giuffre, 86 ans, musicien de jazz américain... 2007. Richard Bélec, 71 ans, qui a contribué pendant plus de 30 ans à l’essor du baseball amateur au Québec... 2004. Estée Lauder, 97 ans, cofondatrice de la compagnie de cosmétiques Ester Lauder... 1986. La duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d’amour aux côtés d’Édouard VIII d’Angleterre.