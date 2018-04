La Chine a soif de vin

PARIS | Avec 17,9 millions d’hectolitres en 2017, la Chine consomme toujours plus de vin, selon les statistiques de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) diffusées mardi.

En 2017, la consommation chinoise de vin a augmenté de 3,5 %, alors que la consommation mondiale progressait de seulement 0,7 % (à 243 millions d’hectolitres contre 242 millions en 2016).

Septième producteur mondial de vin l’an passé, la Chine a en revanche vu sa production se tasser, à 11,4 millions d’hectolitres contre 11,5 millions en 2016.

« Le pays a connu quelques aléas climatiques », a noté Jean-Marie Aurand, directeur général de l’OIV, lors d’une conférence de presse à Paris.

Résultat, pour abreuver les gosiers chinois, les importations ont fortement cru l’an passé, au bénéfice de la France notamment, son premier fournisseur.

Alors que la Chine importait 3,7 millions d’hectolitres de vin en 2014, elle a acheté l’an passé 7,5 millions d’hectolitres à l’étranger, dont 30 % venaient de France (2,3 millions hl).

Viennent ensuite l’Australie (1,4 Mhl), l’Espagne (1,3 Mhl), le Chili (1,3 Mhl), et l’Italie (372 000 hl).

« La France est de loin le premier exportateur de vin en Chine, aussi bien en volume qu’en valeur, avec 1 milliard d’euros environ de chiffre d’affaires, contre 600 000 euros pour l’Australie en deuxième position », a dit M. Aurand.

Selon lui, le nombre de consommateurs de vin en Chine augmente au fur et à mesure de l’augmentation de la classe moyenne: « la consommation rentre dans les mœurs, même si elle reste encore limitée à une petite catégorie de gens. »

Ainsi en 2000, la Chine consommait seulement 10,7 millions d’hectolitres selon les statistiques de l’OIV, un chiffre passé à 17,9 millions l’an passé.

Par habitant, la progression est moins spectaculaire. Un chinois consomme en moyenne 1,5 litre de vin par an, alors qu’il consommait 1,1 litre par an en 2000.

Par comparaison entre 2000 et 2016, la consommation de vin par an et par habitant aux États-Unis est passée de 9,6 litres à 12,1 litres, et au Canada de 11,1 litres à 16,5 litres.

De retour de Yangling, où se trouve l’un des collèges d’œnologie les plus renommés de Chine, M. Aurand dit avoir « noté, en l’espace de quatre ans, la progression de la qualité des vins produits en Chine, car les consommateurs deviennent de plus en plus avertis ».

Il a aussi relevé les « efforts de formation » pour experts et œnologues menés en Chine et les efforts d’équipement pour produire le vin.