La lauréate du concours d'art public pour la bibliothèque Monique-Corriveau connue

L’artiste Giorgia Volpe est la lauréate du concours de médiation culturelle pour la bibliothèque Monique-Corriveau. Elle créera une œuvre d’art en compagnie d’une dizaine de résidents du secteur de Sainte-Foy.

«Le projet s’intègre dans les travaux de réfection de la route de l’Église, lesquels adoptent l’approche des rues conviviales», a indiqué la Ville de Québec dans un communiqué de presse publié mardi matin.

La nature précise de l’œuvre d’art n’est pas encore connue. Elle s’inscrira dans le cadre de six projets de médiation culturelle réalisés dans les six arrondissements de la municipalité ces six dernières années.

L’œuvre doit être installée sur le parvis de la bibliothèque à l’été 2020. Les honoraires de Mme Volpe seront de 10 000 $, tandis que la dizaine de citoyens seront bénévoles. Le coût total du projet est de 95 000 $. Le budget provient de l’Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville.