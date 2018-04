La solution Torey Krug

TORONTO | Apprendre à jouer sans la rondelle. Pour la majorité des joueurs dotés de grandes aptitudes offensives, le simple fait de penser à cette phrase provoque une poussée d’urticaire. Torey Krug a trouvé une façon d’éviter ces éruptions cutanées.

Malgré son aisance à noircir la feuille de pointage, particulièrement en supériorité numérique, le défenseur des Bruins a tenu mordicus à améliorer l’aspect défensif de son jeu au cours de ses deux campagnes.

« Je voulais être le joueur sur qui ses coéquipiers peuvent compter. Pour ce faire, il est important de pouvoir s’acquitter de plusieurs tâches, a déclaré Krug, quelques heures avant le sixième match de la série contre les Maple Leafs. L’aspect offensif est inné chez moi. C’était un peu plus difficile du côté défensif. »

N’y a-t-il pas de meilleure façon d’empêcher l’adversaire de marquer qu’en évitant de lui remettre la rondelle inutilement ? N’est-il pas moins taxant physiquement de se dépêcher à éloigner cette même rondelle de son gardien ?

« Puisque je suis un petit défenseur, c’est beaucoup plus difficile de travailler devant le filet que ça peut l’être pour Zdeno Chara, a reconnu le défenseur de 27 ans de 5 pieds, 9 pouces. Donc, chaque fois que je peux permettre à mon équipe d’être en possession de la rondelle, je me facilite la tâche. »

« Alors, j’ai travaillé beaucoup mes sorties de zone. Elles sont beaucoup plus précises », a-t-il ajouté.

Être plus efficace avec la rondelle, voilà une belle façon de contourner le problème.

Une bénédiction pour les attaquants

Il n’y a pas que son jeu et son niveau d’énergie qui bénéficient de cette précision.

Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak ont la vie plus facile. Ils peuvent entrer en territoire ennemi à pleine vitesse, forçant ainsi les arrières adverses à jouer un peu plus sur les talons.

« Le jeu a changé, le rythme a changé. Les joueurs sont plus rapides, plus talentueux. On ne veut plus que les attaquants courent après la rondelle. Ils ont tellement de bonnes mains qu’on veut qu’ils l’aient directement sur la palette. Voilà pourquoi la passe qui vient du défenseur doit être rapide et précise », a expliqué Krug.

« En plus, ça leur crée de l’espace. Puisque l’adversaire ignore si tu passeras la rondelle ou si tu t’occuperas toi-même de la transporter, il ne se précipite pas sur les attaquants. Ceux-ci peuvent donc manœuvrer plus aisément », a-t-il poursuivi.

Une arme en avantage numérique

Et que dire de la circulation lourde et de la pression que cette relance rapide crée en supériorité numérique ?

Parmi les 10 défenseurs ayant récolté le plus de points au cours des deux dernières saisons, Krug pointe au troisième rang pour le pourcentage de points récoltés avec l’avantage d’un homme.

Son pourcentage de 44,5 % (49 de ses 110 points) le classe derrière les 53,8 % de Shayne Gostisbehere (56 de ses 104 points) et les 45,7 % de John Carlson (48 de ses 105 points).

Parlez-en aux Leafs, qui ont fait les frais de l’efficacité des Bruins au cours du premier tour.

Krug a participé à cinq des six buts inscrits par l’attaque massive bostonienne.