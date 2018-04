La vente du Golf Stastny contestée

« On va faire valoir nos droits, c’est certain », a indiqué mardi au Journal le président du Groupe Beaudet, Sylvain Beaudet.

D’après M. Beaudet, l’entente signée avec le Groupe Beaudet confie plutôt la gestion du Golf Stastny et de l’hôtel pour une durée minimale de 5 ans, avec une option pour 10 autres années. L’entente prévoit également une option pour l’achat du Golf Stastny et de l’hôtel pour 5,75 millions $, a-t-il fait valoir.

« On a investi beaucoup d’argent depuis la signature de cette entente. On a vendu des droits de jeu et on a engagé des employés », a expliqué M. Beaudet.