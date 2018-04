L’amitié franco-américaine

Emmanuel Macron entreprenait hier une visite officielle de trois jours aux États-Unis. Cette visite s’inscrit dans la stratégie de Macron, qui vise à transformer la France en leader politique de l’Union européenne.

Donald Trump va essayer d’utiliser cette visite pour mousser sa popularité aux États-Unis, où rien ne se fait plus sans penser aux élections de mi-mandat de l’automne. Cette visite devrait être un succès. Mais certains désaccords entre les deux pays demeurent importants.

1. Quelles sont les activités prévues ?

Trump, qui a été très impressionné et très flatté par sa visite en France l’été dernier, va tenter de recevoir Macron avec la même magnificence. Hier soir, il le recevait à dîner avec son épouse, à Mount Vernon, l’ancienne résidence de Georges Washington. Aujourd’hui, il offrira son premier dîner d’État en l’honneur de son visiteur. Il a, paraît-il, surveillé les moindres détails de la réception. Demain, Macron s’adressera au Congrès, puis il visitera l’Université Georges Washington.

2. Quels sont les désaccords militaires ?

Macron va tenter de convaincre Trump de faire marche arrière sur deux dossiers. Premièrement, il va proposer à Trump un accord complémentaire sur l’Iran. La France ainsi que plusieurs autres pays européens souhaitent répondre aux critiques de Trump sur l’accord nucléaire avec l’Iran en l’améliorant. Macron veut renforcer les visites d’inspection en Iran et il désire que l’accord devienne perpétuel, c’est-à-dire qu’il perdure au-delà de 2030. Mais la Chine et la Russie semblent peu enclines à cet accord supplémentaire. Deuxièmement, Macron aimerait que les troupes américaines demeurent en Syrie. En effet, le départ des troupes américaines ouvre encore plus la Syrie aux conquêtes de la Turquie, en même temps qu’il peut raffermir le rôle de l’Iran dans la région. Tout ceci au détriment des Kurdes. Officiellement, cependant, Macron évoque le renforcement du régime syrien que provoquerait le retrait américain.

3. Quels sont les désaccords économiques ?

Macron désire que l’Union européenne soit exemptée des taxes sur l’aluminium et l’acier. En théorie, ces taxes doivent entrer en vigueur le 1er mai. Là-dessus, Macron, dans une entrevue, dimanche, à la chaîne Fox News, a rappelé à Trump qu’il était malhabile de faire la guerre à ses alliés. Surtout quand on souhaite mener une guerre commerciale contre la Chine.

4. Pourquoi les chances de succès de cette visite sont-elles fortes ?

Trump et Macron s’entendent bien et se parlent fréquemment au téléphone. Les deux leaders se sentent rejetés et même détestés par une partie importante de leur électorat, ce qui les rapproche. Leurs épouses semblent aussi être sur la même longueur d’onde. Par ailleurs, les relations économiques entre la France et les États-Unis sont excellentes. La balance commerciale entre les deux pays est équilibrée. Bref, il ne serait pas étonnant que des annonces importantes surviennent pendant cette visite. La popularité des deux dirigeants en sortirait rehaussée.