Le patron d’Uber au Québec quitte ses fonctions

Le grand patron d’Uber au Québec, Jean-Nicolas Guillemette, quitte ses fonctions, a appris Le Journal.

Selon la direction d’Uber, M. Guillemettte a indiqué récemment son désir de passer à autre chose et de se concentrer sur sa famille. M. Guillemette a notamment trois enfants en très bas âge.

«Après plus de quatre ans à la tête d’Uber au Québec, j’ai pris la difficile décision de quitter l’entreprise pour retrouver ma famille et passer les prochains mois à me concentrer sur mon rôle de père», a indiqué mardi M. Guillemette.

Selon un plan de transition, c’est le bras droit actuel de M. Guillemette, Virinder Kudhail, qui assumera dorénavant la gestion des activités quotidiennes d’Uber au Québec.

Arrivé à la tête d’Uber au Québec en 2013, M. Guillemette aura surtout piloté l’implantation d’un projet-pilote impliquant la controversée multinationale des transports de personnes en sol québécois.

En octobre dernier, le gouvernement Couillard a décidé de prolonger le projet-pilote d’Uber pour une année supplémentaire tout en ouvrant la porte à des compensations financières à l’industrie du taxi.

Uber doit maintenant fournir à ses partenaires chauffeurs une formation de 35 heures par semaine, comparativement une vingtaine lors de l’entente précédente.

Uber dit compter au Québec plus de 450 000 utilisateurs actifs de son application ainsi que plus de 6000 partenaires chauffeurs.