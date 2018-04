Les pneus d’hiver en été, c’est non

Au Québec, il est obligatoire de chausser sa voiture de pneus homologués pour l’hiver durant la saison froide. Mais qu’en est-il de l’été?

Légalement, rien ne vous empêche de conserver vos pneus d’hiver tout l’été. Sauf que pour des raisons financières et de sécurité, on vous déconseille fortement de le faire.

La sécurité d’abord

Les pneus, c’est l’unique point de contact entre la route et votre véhicule. On ne le répètera jamais assez, il est excessivement important de chausser sa voiture de pneumatiques de qualité.

Quand il fait froid, les pneus d’hiver son primordiaux. La semelle de ce type de pneu est conçue pour mieux réagir aux conditions glaciales, à la glace et à la neige. Sauf que quand le mercure monte, ces mêmes pneus perdent de leur utilité. Pire, ils peuvent même devenir dangereux.

Comme l’explique le ministère des Transports du Québec, le composé de caoutchouc particulier des pneus d’hiver n’est pas conçu pour les chaudes températures estivales. Quand le bitume devient chaud, une voiture munie de pneus d’hiver perd ainsi de son adhérence, ce qui vient amputer sa tenue de route et augmenter la distance nécessaire pour freiner.

Pose de pneu d'été jurra8 - Fotolia

Plus d’argent dans vos poches

En plus de mettre votre sécurité et celle des autres en danger, l’utilisation de pneus d’hiver en été aura aussi des répercussions négatives sur vos finances.

La semelle des pneus d’hiver est conçue pour bien opérer dans des conditions glaciales, mais elle s’use beaucoup plus rapidement quand le mercure se met à monter. En utilisant vos pneus d’hiver tout l’été, vous réduisez donc drastiquement leur durée de vie et devrez du même coup les remplacer plus rapidement.

Que ce soi pour vos finances ou pour votre propre sécurité, l’utilisation de pneus adéquats en été n’est pas une option. Après tout, ce n’est pas parce que c’est légal que c’est nécessairement intelligent.