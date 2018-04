LHJMQ: les Tigres au pied du mur

Mardi soir, devant 3097 spectateurs au Colisée Desjardins, cet attaquant de 18 ans, complice du premier but des siens, a brisé une égalité à 16 min 21 s de la troisième période et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Tigres de Victoriaville par le pointage de 2-1.

« Plusieurs nous considéraient comme les négligés. On ne contrôle pas ça et on va continuer de prendre les matchs un à la fois », a mentionné l’entraîneur du Titan, Mario Pouliot.