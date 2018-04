Luc Ferrandez somnole au conseil municipal ?

Le maire du Plateau-Mont-Royal Luc Ferrandez semblait somnoler lundi soir, lors de la période de questions des citoyens au conseil municipal.



Pendant que son collègue Éric Alan Caldwell, responsable des transports, répondait à une question d’un citoyen à propos de panneaux lumineux, le maire a fermé ses yeux et appuyé sa nuque sur sa chaise quelques secondes.



L’élu, qui a reçu la semaine dernière une contravention pour avoir roulé à BIXI en sens inverse, semble alors assoupi.



Son repos n’aura pas duré toute la séance puisqu’un peu plus tard, le responsable des grands parcs a répondu à des questions sur la biodiversité et le projet de parc-nature près du Technoparc.

Une quinzaine de minutes avant la fin du conseil, l'élu a tout de même somnolé de nouveau quelques secondes alors que son collègue M. Caldwell parlait cette fois de panneaux d'information électroniques.



Au moment d’écrire ces lignes, Luc Ferrandez n’avait pas encore réagi.