Transparence à l’Assemblée nationale: un rapport des dépenses rendu public après chaque mission parlementaire

Un rapport détaillé des dépenses doit être rendu public après chaque mission parlementaire à l’étranger, estiment les quatre partis politiques à Québec.

Les députés ont adopté à l’unanimité, hier, une motion présentée par Québec solidaire (QS) suggérant ainsi à l’Assemblée nationale de faire preuve de plus de transparence.

Ces missions sont une occasion pour les députés de tous partis de partout à travers le monde d’échanger sur divers thèmes, comme l’éducation, la culture, le rayonnement de la langue française, la place de la femme en politique, etc.

Or, il est en effet quasi impossible d’obtenir le détail des coûts de la cinquantaine de missions parlementaires et des dépenses du président de l’Assemblée nationale.

« Ça fait des années que nous demandons comment l’argent public est dépensé, comment on peut justifier certaines de ces dépenses dans leur détail, a insisté le député de QS Amir Khadir, en conférence de presse. Il ne suffit pas de savoir le budget général. »

Mais en ce qui concerne les coûts, on ne trouve que deux montants, soit le total pour le transport et un autre sur les indemnités journalières et autres frais. Toutes les demandes d’accès pour obtenir le détail de ces dépenses sont refusées.