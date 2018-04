Piétons heurtés à Toronto: Alek Minassian accusé de dix meurtres prémédités

TORONTO | Le présumé auteur de l’attaque au camion-bélier à Toronto, Alek Minassian, fait face à dix chefs d’accusation de meurtre prémédité et à 13 accusations de tentative de meurtre, ont rapporté plusieurs médias.

Le suspect a comparu mardi matin au palais de justice de Toronto. Il restera détenu jusqu’à sa prochaine comparution le 10 mai.

Alek Minassian, 25 ans, a été interrogé tout au long de l'après-midi et de la soirée, lundi, à la suite d'une course folle d'une fourgonnette qui a coûté la vie à dix personnes dans le nord de Toronto.

Le suspect, qui habite à Richmond Hill, en banlieue de Toronto, se présentait sur son compte LinkedIn comme un étudiant en informatique du collège Seneca à North York, un quartier du nord de la Ville Reine.

L’homme a fait allusion, sur ses comptes de réseaux sociaux, à son «célibat involontaire» causé, apparemment, par le fait que des femmes ont déjà rejeté ses avances.

Il a aussi affirmé que la révolution des célibataires involontaires «a déjà commencé».

Quelques minutes avant la tragédie, Alek Minassian a publié sur sa page Facebook un message troublant et confus, faisant notamment l'apologie d'Elliot Rodger, l'auteur de la tuerie de Santa Barbara survenue le 23 mai 2014, en Californie.

10 morts et 15 blessés

L’événement s’est produit lundi, un peu avant 13h30, sur la rue Yonge, près de l’avenue Finch, dans le nord de Toronto. Le suspect a fui la scène avant d'être retrouvé par les autorités.

La fourgonnette, qui semble avoir été louée, s’est immobilisée sur le trottoir à environ deux kilomètres de l’intersection de l’avenue Finch, près des avenues Poyntz et Sheppard.

Dominic Chan / Agence QMI

Dominic Chan / Agence QMI

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre le suspect, à l’extérieur de son véhicule, pointer un objet vers un policier qui s’approche de lui en plein milieu de la rue. Il laisse tomber l’objet avant d’être arrêté.

En point de presse en début de soirée, le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a indiqué que la police considère qu'il s'agit d'un geste délibéré. Il ne s'est toutefois pas avancé sur les motifs d'Alek Minassian et s'est gardé de qualifier l'attaque de terroriste.

«Il faut encore déterminer s'il travaillait seul ou s'il faisait partie d'un groupe», a-t-il affirmé.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Ralph Goodale, n'a pas souhaité lui non plus spéculer sur la cause de l'événement, notamment à savoir s'il s'agit d'un attentat.

«La police fournira plus de détails lorsqu'il y en aura», a-t-il laissé tomber lors d'une conférence de presse.

AFP

Soutien

Plusieurs personnalités politiques ont réagi. «Au nom de tous les Canadiens, j’offre mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont été tués, et je souhaite un rétablissement prompt et complet aux personnes blessées», a notamment indiqué le premier ministre Justin Trudeau.

Le maire de Toronto John Tory a offert ses condoléances aux victimes de l'événement et a appelé la population à soutenir les premiers répondants de Toronto.

«C'est un moment où notre communauté doit se rassembler. [...] J'espère que nous allons nous rappeler que nous sommes reconnus autour du monde pour être inclusifs et tolérants», a ajouté le maire en conférence de presse.