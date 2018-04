Rire avec #moiaussi

Un peu plus de six mois après l’éclatement du scandale sexuel sur Gilbert Rozon, et la naissance du mouvement #moiaussi, une quinzaine d’humoristes se sont réunis, hier soir à l’Olympia de Montréal, pour le spectacle-bénéfice Vive ton courage. Dans cette soirée, animée par Patrick Groulx et Mélanie Ghanimé, bien peu d’invités ont toutefois décidé d’aborder de front la thématique des agressions sexuelles.

Parlons consentement

En début de soirée, Patrick Groulx et Mélanie Ghanimé ont admis qu’il était difficile de faire des blagues en lien avec le mouvement #moiaussi. « Il y a deux ans, je ne savais même pas c’était quoi, un hashtag », a dit Mélanie. « C’est encore pire, il y a six mois, il y a des gars qui ne savaient même pas c’est quoi, un consentement », a renchéri Patrick. Le duo a aussi fait une légère allusion à Gilbert Rozon, sans toutefois le nommer.

Mike Ward sans censure

Après quelques numéros qui parlaient de tout et de rien, Mike Ward a attaqué de plein fouet les scandales de l’automne. L’humoriste a d’abord blagué sur Éric Salvail, avant d’enchaîner sur Gilbert Rozon. « Quand tu lisais la liste de ses victimes... une victime de 14 ans. Moi, les enfants, je les blesse avec mes jokes, pas avec mon pénis. » Un Mike Ward en grande forme qui a aussi fait quelques blagues très efficaces sur les transgenres.

La dénonciation de Catherine Thomas

Humoriste de la relève, Catherine Thomas a livré un numéro qui a un peu détonné dans la soirée. Alors que d’autres invités y sont allés avec des blagues assez légères, la jeune femme a confié au public qu’elle avait dénoncé son agresseur il y a quelques années et qu’elle regrettait un peu son geste. « Il y a des gens, que je considérais comme mes amis, qui m’ont traitée de sorcière », a-t-elle dit. Un numéro un peu plus sérieux qui s’est avéré très pertinent.

Blagues en vrac

« Que se passe-t-il avec les vieux monsieurs cochons ? Président de pays, président de comité olympique, président de festival. Il n’y a aucune fille en ce moment qui veut être “le choix du président”. » – Mélanie Couture

« C’est une année weird qu’on a eue. Qui aurait cru, il y a un an, que c’était moi la meilleure personne du show-business ? » – Mike Ward

LE VERDICT

Cette première édition de Vive ton courage, qui visait à soutenir trois organismes qui aident les victimes d’agression (les CALACS, la Fondation Marie-Vincent et La Traversée) s’est avérée bien divertissante. Même si quelques humoristes ont servi des numéros déjà entendus dans leurs spectacles solos, il est bien difficile de les critiquer, eux qui ont tous accepté de venir jouer bénévolement pour la bonne cause.