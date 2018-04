Rob Gronkowski sera de retour

Après plusieurs semaines d’incertitude, l’ailier rapproché Rob Gronkowski a confirmé mardi qu’il allait disputer au moins une autre saison avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le joueur-étoile en a fait l’annonce par l’entremise de son compte Instagram.

«J’ai rencontré l’entraîneur [Bill Belichick] aujourd’hui et je lui ai dit que je serai de retour pour la saison 2018 avec les Patriots, a-t-il écrit. Je me suis entraîné, je suis resté en forme et je me sens bien. Je suis enthousiaste pour un autre périple vers le championnat.»

Après l’élimination des siens face aux Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl, le joueur offensif avait laissé planer le doute quant à la poursuite de sa carrière.

En 14 matchs en 2017, il a capté 69 passes pour des gains de 1084 verges et huit touchés.

Gronkowski doit encore écouler deux ans à son contrat. Il doit empocher 8 millions $ en 2018 et 9 millions $ en 2019.