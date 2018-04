Sourire à belles dents

Avril est le mois de la santé buccodentaire. C’est le moment de s’assurer si notre hygiène buccale est à son top, mais c’est aussi l’occasion de mettre en perspective quelques mythes. J’en parle avec la Dre Safi Elmaraghy qui est orthodontiste et membre de la Brigade du sourire de Crest et Oral B

Y a-t-il des risques associés à l’usage quotidien de la brosse à dents électrique ?

Le brossage manuel ne peut être efficace que si les mouvements sont faits à la perfection. La brosse à dents électrique peut s’avérer de prime abord plus abrasive, mais celles qui offrent un détecteur de pression intégré assurent un brossage sécuritaire. La brosse électrique au mouvement rotatif va partout dans la bouche aidant à prévenir la gingivite et à diminuer la plaque.

Comment choisit-on un dentifrice devant tous les produits offerts ?

J’encourage les gens à se tourner vers un produit complet qui réduit les risques de carie, de gingivite, de plaque, qui contrôle l’acidité corrosive et donne une bonne haleine. La plupart des dentifrices répondent à 3 ou 4 des 7 besoins nécessaires.

Quels sont les meilleurs traitements de blanchiment ?

Évidemment, un traitement en cabinet auprès d’un professionnel est supérieur. Les gouttières sont moulées aux dents pour assurer un contact direct avec l’émail. Les bandelettes comme les White Stripes de Crest fonctionnent si on l’applique assidûment, mais une partie du produit s’écoule dans la salive. Le dentifrice blanchissant contient un taux d’agents de blanchiment, mais est moins efficace que les bandelettes. Quant aux trucs de grand-mère comme le bicarbonate de soude ou le charbon, il n’y a pas d’étude sérieuse concluante à ce jour.

Y a-t-il des contre-indications au blanchiment ?

Les femmes enceintes devraient s’abstenir. Les fumeurs aussi, car la cigarette combinée aux agents blanchissants multiplie le potentiel cancérigène. Il faut aussi savoir que certains produits sont à proscrire quand on procède à un traitement de blanchiment. L’émail devenant plus poreux, le vin rouge, les épices colorées, la pâte de tomate, le thé et le café augmentent le risque de tache pendant le traitement.

En vieillissant, devrait-on changer de produits ?

Je conseille aux gens qui ont une sensibilité et dont le degré d’abrasivité est plus élevé d’utiliser Sensodyne à cause du nitrate de potassium. Aux personnes plus âgées aussi qui ont tendance à produire moins de salive, qui ont besoin de la stimuler pour nettoyer les bactéries de la bouche.