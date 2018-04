Stevenson a gagné!

Toronto a déjà les Blue Jays, les Maple Leafs, les Raptors, les Argos et le FC Toronto, voici que Toronto gagne... Adonis Stevenson !

En fait, c’est Adonis Stevenson qui a gagné son bras de fer. Il a fini par obliger Al Haymon et Showtime à abandonner Yvon Michel et Montréal et à déménager son combat de championnat contre Badou Jack à Toronto.

Le coup de téléphone fatal a été reçu vendredi sur l’heure du souper. Ce n’était plus possible de présenter le combat du 19 mai à Montréal et le téléroman District 31 allait se poursuivre à Toronto. Et on demandait à Yvon Michel d’aider PBC et Floyd Maywheater à négocier des ententes à Toronto. Michel était tellement éberlué qu’il a demandé une heure et qu’il a mis fin abruptement à la conversation.

Dans la nuit, il a écrit la liste de ses conditions et l’a envoyée à Haymon. Samedi après-midi, Oscar Rivas et les autres boxeurs prévus pour le Centre Bell allaient se battre à Toronto et Michel s’installait au téléphone pour entreprendre des négociations.

« Je n’avais pas le choix. J’ai deux jeunes enfants et une compagnie à sauver. C’est finalement PBC qui va assumer les risques et je vais recevoir un cachet pour monter le gala », a-t-il expliqué, encore ébranlé, hier matin.

UNE CATASTROPHE ÉVITÉE

Dans le fond, Yvon Michel et PBC ont évité une catastrophe certaine. L’échec de la promotion, lancée dans des conditions ahurissantes, dans le climat anti Stevenson actuel, cet échec était garanti. À Toronto, avec le promoteur Lee Baxter qui a accepté de repousser un gala qu’il tenait à Niagara Falls le 19 mai et surtout avec la toute puissante Maple Leafs Sports and Entertaiment pour vendre sous pression les tables de riches sur le plancher et les sièges à prix d’or dans le ringside, il y a des chances de faire ses frais.

Et puis, Toronto est davantage dans le circuit de Floyd Mayweather où il va se dandiner pour les caméras et les fans.

Quant à Yvon Michel, même si le coup est dur à avaler pour son ego puisqu’il passe encore plus pour la marionnette d’Al Haymon dans toute cette histoire invraisemblable, c’est un coup de chance. Au lieu de perdre ce qui reste de sa compagnie dans une aventure perdante, il va pouvoir travailler avec un parachute et sans risque. C’est plus facile de faire des factures que des chèques.

RETROUVER SA LIBERTÉ

Yvon Michel a juré à des proches qu’il ne se retrouverait plus jamais de sa vie dans semblable situation. Je pense que le temps est venu pour lui de retrouver sa liberté... si c’est possible. En se rangeant dans le clan d’Al Haymon, il a renié 25 ans d’amitié et de contacts dans l’univers de la boxe. On l’a vu avec Kathy Duva la semaine dernière, il est encore possible de renouer ces liens.

De toute façon, le coup de force d’Al Haymon pour prendre le contrôle de la boxe en Amérique du Nord est raté et Yvon Michel a la chance de retrouver son autonomie...

GEOFF MOLSON ET MARC BERGEVIN

Comment Marc Bergevin peut-il ainsi contredire son patron Geoff Molson devant les téléspectateurs de Tout le monde en parle ? Surtout que Molson n’avait rien dit de si choquant. Au contraire, il était tout à fait serein et calme en racontant qu’il avait mal dormi pendant plusieurs mois avant l’échange de P.K. Subban. Il avait donné sa bénédiction pour une transaction... si une bonne occasion se présentait. Elle s’est présentée avec l’appel de David Poile. Pensez-vous que Poile s’est levé un matin pour dire : « Tiens, je vais appeler mon chum Bergevin, tout d’un coup qu’il voudrait échanger Subban ? »

La poignée est sur le dessus de la valise...