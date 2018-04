Thetford Mines: mort dans une course de rue, son rival est accusé

Un Thetfordois de 18 ans a été arrêté tôt lundi matin et devra faire face à de multiples chefs d'accusation liés au décès de Steeven Guillemette, survenu le 6 novembre dernier dans un accident de la route à la suite d’une course de rue.

Des sergents-détectives de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont procédé à l'arrestation du jeune homme. L'accusé, que l’on ne peut nommer puisqu’il était d’âge mineur au moment des faits, a comparu lundi au palais de justice de Thetford Mines pour faire face à des chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort, de conduite dangereuse causant la mort à l’occasion d’une course, de négligence criminelle causant la mort, de négligence criminelle causant la mort à l’occasion d’une course, de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à l’occasion d’une course, de négligence criminelle causant des lésions corporelles, de négligence criminelle causant des lésions corporelles à l’occasion d’une course et de possession de cannabis.

L'accusé a été libéré sous promesse de comparaître et sous diverses conditions, notamment celle de ne pas conduire. Il doit revenir devant le tribunal des adolescents le 22 mai prochain.

Steeven Guillemette, 17 ans, a péri dans un grave accident de la route alors qu’il prenait part à une course avec l’accusé, selon la Sûreté municipale de Thetford Mines.

L’enquête qui a suivi la mort du jeune homme a permis de démontrer que la vitesse excessive et le comportement de l’accusé lors de la course auraient causé l’accident.

La victime, qui roulait alors sur la route 112 en direction ouest, a percuté un véhicule «de style pick-up» qui roulait en sens inverse, à l’angle du boulevard Frontenac Ouest et de la rue Caouette Ouest. Deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, se trouvaient dans la camionnette. Ils avaient été légèrement blessés.

Les proches rassurés



Pour la sœur de la victime, Claudia Guillemette, il s’agit d’un petit baume sur la blessure de cette lourde perte. «Je n’ai pas vraiment le goût d’en parler, mais je suis juste rassurée qu’il soit accusé», a-t-elle indiqué.

La famille de Steeven Guillemette savait qu’il a péri à la suite d’une course de rue.

«C’est lui (l’accusé) qui va payer», a-t-elle ajouté, précisant que son frère et l’accusé n’étaient pas des amis, mais simplement des connaissances de la polyvalente qu’ils fréquentaient.