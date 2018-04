Un autre éboulis cause une évacuation à Saint-Célestin

SAINT-CÉLESTIN | Les résidents d’un rang coupé en deux depuis presqu'un an, à Saint-Célestin dans le Centre-du-Québec, ne sont pas au bout de leur peine. Un nouveau glissement de terrain d'environ vingt mètres s'est produit il y a quelques jours dans le cratère en voie d'être remblayé.

La résidence qui se trouve à une trentaine de mètres a dû être évacuée pour une période de 24 heures. «Nous, on a nos valises en dessous de nos lits. On est en attente», a indiqué Valérie Leblanc qui réside sur le rang Saint-Michel avec son conjoint et ses deux filles.

«On a évacué les gens et le lendemain matin lors de l'arrivée des inspecteurs (de Transports Québec), ils ont fait les vérifications et les gens pouvaient réintégrer», a expliqué Sébastien Doire de la Sécurité civile du Québec. Selon ce dernier, il n'y a plus de danger immédiat.

Mme Leblanc admet que le sommeil est tout de même moins facile à trouver. Elle se rassure parce que la maison soit assise sur un cap rocheux. Des travaux de remblayage avaient été entrepris en février dans la fosse créée par l'éboulis de mai 2017qui a emporté une partie du rang Saint-Michel.

Il a toutefois fallu les suspendre en raison d'un autre décrochage. De nouvelles analyses devront être réalisées afin de modifier le plan d'intervention. La réparation ne pourra reprendre avant au moins la mi-juin, le temps que la rivière en contrebas retrouve son débit normal.