Une crème solaire qui repousse les UV, mais qui attire les regards

L’effet pailleté parfois présent dans les shampoings, les gels douche ou encore les revitalisants se trouve désormais dans les produits solaires!

Eh oui, il existe maintenant une protection anti-UV avec un petit extra qui vous rendra aussi brillante que les mannequins de Victoria's Secret lorsqu’elles posent sur la plage.

Cet écran solaire glamour est rempli d’antioxydants. Il offre également une protection UVA/UVB à large spectre et promet de résister à l’eau durant 80 minutes. La question qu’on se pose tous : est-ce irritant? Apparemment non.

Cette crème ultra-brillante sans parabènes renferme des paillettes non irritantes.

Si plusieurs étaient hésitants quand Rihanna a lancé son illuminateur de corps, en raison du prix exorbitant (69 $), d’autres sont ravis que la marque Sunshine & Glitter offre un nouveau produit plus abordable.

Au coût de 20 $, cette crème pailletée arc-en-ciel possède une protection FPS 50.

En plus, l’écran protecteur se décline en deux couleurs: or et rose. Deux couleurs parfaites pour la saison des festivals!

Si certains sont déjà adeptes de la crème onctueuse, d’autres sont plutôt sceptiques quant à la réelle protection de cette crème contre le soleil.

En entrevue avec le magazine Allure, un dermatologue de l’Ohio a pourtant précisé que les paillettes ne devraient pas modifier l’efficacité de la protection solaire.

Il est donc impératif d’accorder une attention particulière à la manière dont vous étendez le produit sur votre corps pour un effet optimal.

Comme tout produit contenant des paillettes, «il est important d’être prudent si vous avez la peau sensible ou si vous remarquez une irritation après utilisation», mentionne le professionnel.

D’autres ajoutent que ces paillettes pollueront forcément les eaux après une baignade ou une douche. Un argument à ne pas négliger!

Bref, les paillettes seront une tendance beauté majeure pour l’été 2018! Comme quoi, appliquer de la crème solaire n’aura jamais été aussi amusant.

