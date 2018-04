Une foule d’idées pour faire revivre les Nouvelles Casernes

Le sort des Casernes, le plus ancien ouvrage militaire mis en place sous le régime français en Amérique du Nord, est en suspens depuis un demi-siècle.

Ceux-ci servent à consolider le bâtiment et à stopper sa détérioration. Mais on ne lui a toujours pas trouvé de vocation. Un premier appel de projets, en 2014, n’avait pas porté ses fruits.

Des architectes, des citoyens, des spécialistes du patrimoine et des gens d’affaires ont proposé des concepts variant autour de divers thèmes.

L’équipe des représentants du Monastère, du Morrin Centre et du Diamant a proposé un concept axé autour d’un centre de sciences, un endroit interactif.

« On veut un projet familial », a souligné Bernard Gilbert, du Diamant. À cela se grefferaient des studios et suites pour les familles de passage, des jardins communautaires et une halte-garderie.