Une saison sous le signe du changement

Les questions d’identité, d’appartenance et le rapport à l’autre seront au centre de la 42e saison du théâtre La Bordée. Une saison qui se veut un accompagnement au changement.

Un monde en transformation qui a guidé le directeur artistique Michel Nadeau pour l’élaboration de la saison 2018-2019 qu’il a dévoilée, hier, devant public, dans le théâtre de la rue Saint-Joseph.

« On vit en ce moment dans une période où ça change extrêmement rapidement. Il y a, d’un côté, des choses fort stimulantes avec plein de jeunes qui partent des nouveaux modèles d’affaires, des trucs pour nettoyer les océans et qui mettent en place de nouvelles façons de faire de l’agriculture et il y a, en même temps, Trump, la Corée du Nord et Hubert Reeves qui dit que nous sommes en pleine extinction de masse et que les océans vont êtres vides en 2050. C’est à la fois extrêmement préoccupant et difficile, et aussi stimulant », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Ces changements, ajoute-t-il, nous obligent à changer et à redéfinir ce que nous sommes dans nos rapports.

« C’est quoi être Québécois ?, c’est quoi être Canadien ?, c’est quoi être un citoyen occidental ? c’est quoi être un homme et c’est quoi être une femme ? On est obligés de se redéfinir jusque-là », a-t-il fait remarquer, précisant que l’ensemble des pièces se veut comme une sorte d’accompagnement au changement.

Photo Annie T.-Roussel

Audace

Michel Nadeau avoue que la prochaine saison de La Bordée est un peu le miroir de ses préoccupations.

Le directeur artistique, qui présentera sa deuxième saison, avoue aimer, lorsque la chose est possible, mettre en place une ligne directrice en bâtissant sa programmation.

Cinq productions, le Beu-Bye 18 et deux pièces invitées constitueront cette 42e saison, qui bénéficiera, pour une troisième année, du soutien de Québecor avec un investissement de 50 000 $.

La 42e saison de La Bordée sera lancée le 18 septembre avec La réunification des deux Corées, de Joël Pommerat, qui présente 19 vignettes sur l’engagement à deux.

« Ce sont des tableaux sur les relations amoureuses et sur comment on existe à travers les yeux de l’autre. C’est drôle, tragique, ironique et brillant », indique Michel Nadeau, qui signera la mise en scène, sa première depuis son arrivée à La Bordée.

Le directeur artistique fait preuve d’une certaine audace avec The Dragonfly of Chicoutimi (30 octobre au 24 novembre), de Larry Tremblay, une pièce en anglais, où un homme, Gaston Talbot, constate, à la suite d’un traumatisme, qu’il parle uniquement en anglais.

Une pièce, précise le directeur artistique, qui est « very easy to understand ».

Photo Annie T.-Roussel

Une première

Première à La Bordée, l’artiste en résidence Pascale Renaud-Hébert travaillera sur un projet de création et présentera Sauver des vies, joué à Premier Acte, lors de la saison 2015-2016. Une pièce sur une femme dans la vingtaine et une autre en fin de quarantaine qui affrontent, d’une façon différente, une maladie incurable.

« C’est sa première pièce, elle est très bonne et ça mérite d’être vu par plus de personnes », a mentionné Michel Nadeau.

Tous les détails et le reste de la programmation 2018-2019 sont en ligne à l’adresse bordee.qc.ca.hh

Des pièces à ne pas manquer

La réunification des deux Corées

La pièce de Joël Pommerat entre dans 19 maisons et s’intéresse à 19 relations amoureuses. Une pièce sur les difficultés à être ensemble et la façon dont on se définit dans une relation avec l’autre. Ann-Sophie Archer, Emmanuel Bédard, Normand Bissonnette, Gabriel Fournier, Valérie Laroche, Véronika Makdissi-Warren, Olivier Normand, Sophie Thibeault et Alexandrine Warren font partie de la distribution.

18 septembre au 13 octobre

The Dragonfly of Chicoutimi

Gaston Talbot a perdu l’usage de la parole à la suite d’un traumatisme. Il constate, à son réveil, plusieurs années plus tard, qu’il parle en anglais. Il s’agit d’un premier spectacle solo, en 40 ans de carrière, pour Jack Robitaille, dans cette pièce de Larry Tremblay.

30 octobre au 24 novembre

Comment je suis devenu musulman

Jean-François et Mariam sont tous les deux Québécois. Lui est catholique non pratiquant et athée. Elle est musulmane non pratiquante d’origine marocaine. L’arrivée de la cigogne forcera un mariage imposé par la famille de Mariam. Une comédie sur la rencontre entre deux univers où chaque famille devra mettre de l’eau dans son vin.

27 novembre au 8 décembre

Beu-Bye 2018 – La revue de l’année de Québec

Lucien Ratio et le Collectif du temps qui s’arrête sont de retour avec une cinquième édition de leur revue de l’année de Québec.

14 au 29 décembre

Rotterdam

Alice et Fiona sont en couple depuis sept ans. Au moment où Alice décide d’annoncer son homosexualité à ses parents, Fiona lui indique qu’elle souhaite devenir un homme. La pièce de Jon Brittain, qui met en vedette Marie-Hélène Gendreau et Pascale Renaud-Hébert, connaît un gros succès à Londres en ce moment.

15 janvier au 9 février 2019