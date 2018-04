Une série gagnante

À défaut de voir les millionnaires du Canadien se passer la rondelle, les téléspectateurs pourront suivre les aventures fictives d’une équipe de hockey junior ce printemps. Et c’est franchement plus réjouissant.

Présentés aux journalistes mardi, les trois premiers épisodes de Demain des hommes, qui atterrissent aujourd’hui sur l’Extra d’ICI Tou.tv (en attendant une diffusion éventuelle sur Radio-Canada), prouvent qu’en matière de séries de hockey, on était loin d’avoir fait le tour avec Lance et compte et Les boys. On nous amène ailleurs et c’est tant mieux.

Écrit par Guillaume Vigneault (Chasse-galerie), le drame réalisé par Yves Christian Fournier (Blue Moon) évite les clichés liés au genre et brosse le portrait nuancé d’un groupe de jeunes hommes attachants – mais foncièrement imparfaits – évoluant au sein des Draveurs de Montferrand.

L’action du feuilleton a beau être située dans une ville de région inventée de toutes pièces, on croit entièrement aux situations dépeintes à l’écran. Les textes y sont pour beaucoup. Les acteurs aussi. Après trois heures d’intrigues, on n’avait toujours pas trouvé de maillon faible.

Personnages

Quant aux personnages, ils sont tous issus de moules différents. Du côté des joueurs, on trouve un jeune père de famille qui peine à joindre les deux bouts (Antoine Pilon), un gardien de but russe réglé comme une horloge (Trevor Tave Momesso), un voyou venu de Terre-Neuve (Alexandre Bourgeois), un capitaine face à claque repêché par St-Louis (Joey Scarpellino) et une étoile locale qui n’a plus le feu sacré (Pier-Gabriel Lajoie).

Ils sont dirigés par deux entraîneurs aux méthodes opposées : un « dinosaure » colérique qui favorise la ligne dure (Normand D’Amour) et une ancienne étoile du circuit qui semble vouloir reproduire l’approche de Robin Williams dans Le cercle des poètes disparus (Émile Proulx-Cloutier).

Où sont les femmes ?

Dotée d’une distribution majoritairement masculine, Demain des hommes compte quelques personnages féminins de premier plan, à commencer par Pascale, la médecin des Draveurs interprétée par Catherine De Léan, et Roxanne, la fille du propriétaire du club campée par Sophie Nélisse. Celle qui ressort du lot est toutefois Chloé, la cantinière tatouée et fine connaisseuse de hockey, défendue avec aplomb par Marianne Fortier.

La direction de Radio-Canada avoue qu’elle aurait repoussé la mise en ligne de Demain des hommes si Carey Price et compagnie avaient participé aux séries de fin de saison. La débandade du CH aura finalement donné quelque chose de bon.

La série Demain des hommes compte 10 épisodes. Les pourparlers en vue d’une deuxième saison sont entamés.