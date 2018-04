[VIDÉO] La CAQ sert au gouvernement sa propre médecine

Il n’y a pas à dire, le leader parlementaire de la Coalition avenir Québec, François Bonnardel, a servi au gouvernement sa propre médecine, mardi, en chambre...

Alors que la députée caquiste Claire Samson réclamait en chambre la francisation obligatoire pour tous les nouveaux arrivants au Québec, le ministre de l’Immigration, David Heurtel, a brandi un article du prestigieux magazine anglais The Economist, dans lequel le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault est associé à la montée en puissance du populisme au Canada.

«Legault n’a peut-être jamais traité les immigrants de violeurs – il s’agit du Canada après tout –, mais il veut réduire le nombre de nouveaux arrivants de 20 % et les soumettre à un “test des valeurs”», est-il écrit dans l’article qu’a présenté le ministre en chambre.

Avant même qu’il puisse terminer son intervention, le leader caquiste François Bonnardel s’est interposé et a rappelé au ministre que le même magazine n’avait pas été élogieux à l’endroit du gouvernement libéral de Jean Charest dans le passé...

«S'il veut jouer ce jeu, là, The Economist, en 2011, écrivait : Corruption in Québec, digging deeper», a évoqué M. Bonnardel, provoquant de nombreuses réactions en chambre.

En effet cet article fait état du scandale de collusion et de corruption dans le domaine de la construction, qui a mené à la formation de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et à la mise sur pied de la Commission Charbonneau.

«Malgré les preuves croissantes de liens désobligeants entre la mafia, les entreprises de construction et les politiciens du Québec, Jean Charest, le premier ministre libéral de la province, a résisté pendant plus de deux ans à la tenue d’une enquête judiciaire. Au lieu de cela, il a ordonné une enquête policière et créé une unité anticorruption permanente. Mais après la fuite en septembre d'un rapport explosif de cette unité détaillant des dépassements de coûts totalisant des centaines de millions de dollars, des pots-de-vin et des dons illégaux à des partis politiques, M. Charest a cédé», écrivait le magazine.

Les caquistes se sont régalés de la réplique du député Bonnardel, qualifiant le ministre Heurtel (et son parti) «d’arroseur arrosé»...

David Heurtel est l'arroseur arrosé. Corruption in Quebec: Digging deeper https://t.co/AATyCPt3NX via @TheEconomist — Guillaume S-Leduc (@gsleduc) 24 avril 2018

C’était dans les dents, comme on dit!