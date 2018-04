Voici Sonia et Fyza Ali, les sosies parfaits de Kim Kardashian et Kylie Jenner

Difficile de croire que Sonia et Fyza, des sosies des sœurs Kardashian-Jenner, n’ont aucun lien de parenté avec la célèbre famille hollywoodienne.

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 5 Avril 2018 à 12 :11 PDT

Les deux sœurs qui viennent de Dubaï ressemblent à s’y méprendre à Kim Kardashian et Kylie Jenner. Sonia est le sosie de Kim et Fyza celui de Kylie. Les femmes sont toutes deux maquilleuses professionnelles et blogueuses.

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 27 Mars 2018 à 1 :17 PDT

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 20 Avril 2018 à 6 :39 PDT

La ressemblance est telle que des paparazzis ont déjà photographié Sonia et Fyza, croyant qu’elles étaient des Kardashian.

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 6 Mars 2018 à 6 :01 PST

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 16 Mars 2018 à 1 :13 PDT

Bien que leur qualité de sosie soit à l’origine de leur succès, les deux femmes insistent sur le fait qu’elles n’ont aucunement eu recours à la chirurgie plastique afin de ressembler davantage aux célèbres sœurs.

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 25 Févr. 2018 à 11 :16 PST

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 17 Mars 2018 à 12 :50 PDT

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 11 Avril 2018 à 6 :54 PDT

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 8 Janv. 2018 à 11 :43 PST

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 7 Mars 2018 à 9 :59 PST

Une publication partagée par Sonia & Fyza Ali (@soniaxfyza) le 1 Févr. 2017 à 2 :11 PST

La ressemblance est indéniable!