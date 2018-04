Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage, et Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec, ont accepté la coprésidence du 13e souper-bénéfice de la Fondation Réno-Jouets qui se tient ce soir (à guichets fermés), dès 18 h, à l’Hôtel Plaza Québec du boulevard Laurier, à Québec.

La Fondation Réno-Jouets s’est engagée, depuis 2006, à lutter contre la pauvreté, en offrant des jouets recyclés et remis à neuf à des organismes venant en aide aux enfants issus de familles défavorisées, ou encore aux enfants malades. Depuis sa création, ce sont plus de 624 000 jouets qui ont contribué à leur bonheur.

L’interprète, déjà 60 ans

Les plus âgés se souviendront peut-être de L’interprète, journal mensuel de Charlesbourg, lancé en avril 1949 et qui a cessé de paraître il y a 60 ans aujourd’hui, le 25 avril 1958 (photo). Tiré à près de 10 000 exemplaires, L’interprète traitait entre autres des activités de loisirs et sportives du Grand Charlesbourg. Parmi quelques annonceurs de la dernière parution en 1958, on retrouvait notamment Charlesbourg Autos (de Joachim et Cecil Bilodeau), Jos Morneau (bois de construction), la Station Shell Ampleman, la Compagnie d’Autobus de Charlesbourg, à l’époque du maire René Bédard, et le bottin téléphonique sous premiers indicatifs MA (Marquette).

75 ans

Jocelyne Brousseau Julien (photo), de l’arrondissement Beauport à Québec, a 75 ans aujourd’hui. Femme merveilleuse, aux dires des ses proches, elle occupe ses temps libres (elle est à la retraite depuis une dizaine d’années) entre la visite à sa mère de 102 ans, le bien-être et le bonheur de ses enfants et petits-enfants, et ses sorties avec ses amies et amis. Bonne fête ma chère Jocelyne !

Groupe Garneau

Un nouveau complexe funéraire du Groupe Garneau verra le jour en octobre 2018 à Lévis. Construit sur un terrain situé près de l’autoroute Jean-Lesage à Lévis, le complexe, de 23 845 pieds carrés, abritera tous les services funéraires au même endroit avec ses trois salles d’exposition, une chapelle, un columbarium, des salles de réception, une salle multifonction, en plus de bureaux administratifs et le local de Lévis de Deuil Jeunesse. L’investissement est de l’ordre de 6 M$. Sur la photo, de gauche à droite, lors de la première pelletée de terre le 18 avril dernier : les thanatologues Marie-Ève Garneau, directrice aux opérations ; Jean Garneau, président ; et Valérie Garneau, directrice aux finances du Groupe Garneau.

Anniversaires

Marc Picard (photo), député Chutes-de-la-Chaudière, Coalition avenir Québec, 63 ans... Marie-Michèle Gagnon, skieuse alpine de Lac-Etchemin, 29 ans... Felipe Massa, pilote brésilien de Formule 1, 37 ans... François Levesque, président d’Ébénisterie Richard & Levesque, 46 ans... Renee Zellweger, actrice américaine, 49 ans... Marc Durand, journaliste-réalisateur et animateur télé à Radio-Canada, 54 ans... Marie-José Turcotte, journaliste et animatrice de sport à la SRC, 61 ans... Vladislav Tretiak, gardien de but russe (1969-85), 66 ans... Al Pacino, acteur américain, 78 ans.

Disparus