«J’aurais affronté Alvarez après Jack»

Adonis Stevenson avait convié les médias mercredi pour discuter de son combat du 19 mai contre Badou Jack. Toutefois, ce sont les négociations des derniers mois avec Eleider Alvarez qui ont pris toute la place de cet événement.

Mardi, lors d’une conférence de presse tenue à Toronto, le champion WBC des mi-lourds (29-1, 24 K.-O.) a déclaré au Journal de Montréal que son aspirant obligatoire Eleider Alvarez n’avait jamais fait partie de l’équation durant les négociations pour son combat de Badou Jack.

Il a également affirmé qu’il n’avait jamais eu de contrat où il devait s'engager à affronter Alvarez s’il l’emportait le mois prochain. Stevenson a également ajouté qu’il ne contrôlait rien sur l’identité de ses adversaires et que toutes les décisions étaient prises par son conseiller Al Haymon.

Dans une scène digne d’un téléroman de piètre qualité, le boxeur de 40 ans est revenu sur ses propos. Le tout a été orchestré par le promoteur Yvon Michel dans les derniers moments de la conférence de presse tenue à la Taverne 1909.

Tout d’abord, le représentant de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, a promis que son poulain Badou Jack aurait affronté Alvarez lors de son combat suivant s’il devenait champion du monde.

Puis, Michel s’est tourné vers Stevenson qui a pris le micro pour dire:

«J’aurais affronté Alvarez après une victoire contre Jack, mais il a choisi Kovalev», a-t-il mentionné sur le bout des lèvres.

Pourquoi cette mise en scène ? Tout simplement parce que le gérant d’Alvarez Stéphane Lépine était en furie contre les propos de Stevenson. Il a demandé réparation auprès du champion et des autres intervenants qui ont collaboré dans le dossier de son protégé au cours des derniers mois. Et il a obtenu ce qu’il souhaitait.

Lépine rêve d’une victoire d’Alvarez contre Sergey Kovalev dans les prochains mois afin de mettre un combat d’unification contre Stevenson sur pied par la suite. Comme on le dit souvent, un dossier à la fois...

Après Toronto, Montréal

Après son duel contre Jack au Centre Air Canada, Stevenson a indiqué qu’il disputera son prochain combat à Montréal dans quelques mois.

Comment le puissant gaucher peut-il déjà annoncer qu’il se battra dans la Métropole alors que c’est son conseiller Al Haymon qui a le dernier mot dans tous ses dossiers ?

«C’est plus une suggestion que je vais lui faire, mais c’est ce que j’aimerais», a souligné Stevenson.

S’il défend son titre avec succès pour la neuvième fois, on raconte qu’il pourrait enfin affronter son aspirant obligatoire à l’automne. Lorsqu’il a accepté de se mesurer à Kovalev pour la couronne du WBO, Alvarez a perdu ce privilège. C’est maintenant l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk (15-0, 12 K.-O.), qui détient le titre intérimaire du WBC chez les mi-lourds, qui serait sur sa route.

Gvozdyk appartient à l’écurie de Top Rank qui est l’une des mieux cotées au monde. On serait surpris que le promoteur Bob Arum attende deux ans avant d’organiser ce combat et en plus, il est très bien connecté avec le président du WBC, Mauricio Sulaiman.

Pour une raison qu’on ignore, Adonis Stevenson est arrivé avec un retard de 45 minutes à la conférence de presse. Il s’en est fallu de peu pour que des collègues décident de quitter les lieux avant l’arrivée du champion.

Sans surprise, Stevenson est largement favori pour l’emporter contre Badou Jack selon Mise-o-Jeu. Le champion a une cote de 1,55 contre 2,40 pour son aspirant.