Air Canada: des vols quotidiens Montréal-London et Montréal-Windsor

MONTRÉAL – Le transporteur Air Canada offrira à partir du 2 juillet prochain de nouveaux vols quotidiens sans escale de Montréal vers London et Windsor, en Ontario.

Des vols quotidiens seront ainsi assurés sur les liaisons Montréal-London et Montréal-Windsor pour répondre aux besoins des passagers et permettre des correspondances au départ ou à destination du Canada atlantique et de l’Europe, a indiqué Air Canada dans un communiqué.

«Nous sommes heureux d'étendre le réseau intérieur d'Air Canada de Montréal aux marchés grandissants de Windsor et de London, dans le sud de l'Ontario, en proposant de nouveaux services quotidiens sans escale à Montréal, alors que nous poursuivons l'expansion stratégique de notre vaste réseau intérieur», a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Les vols en direction de Windsor et London seront exploités par Air Canada Express (Jazz) et assurés par des appareils de Bombardier, des CRJ de 50 places et des Q-400 de 78 places respectivement, a précisé le transporteur.

Les départs à partir de l’aéroport Montréal-Trudeau se feront à 8 h 50 pour les vols à destination de Windsor et à 13 h 50 pour ceux à destination de London.