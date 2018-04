La femme du ministre Fortin encensée

Tout un couple : l’un est ministre, l’autre est cadre chez Microsoft et vient d’être nommée comme l’une des 40 personnes de moins 40 ans les plus influentes de la capitale nationale (et en plus, ils ont deux enfants)!

Marlene Floyd est mariée avec le nouveau ministre des Transports, André Fortin. Elle est nul autre que la directrice nationale des affaires corporatives chez Microsoft. Avant ça, elle a travaillé dans le bureau de Justin Trudeau et de Paul Martin.

Comme si ce n’était pas assez, elle a fondé un organisme qui aide les femmes à se lancer en affaires en les épaulant dans leurs démarches.

On comprend donc l'excitation de son mari, le ministre André Fortin, quand il a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook.

« Wow! Mon épouse se classe dans le Top 40 sous 40 à Ottawa. Quelle belle reconnaissance pour une femme forte, ambitieuse, impliquée dans notre communauté et qui est modèle parfait pour nos deux filles. Je suis fier de toi. Je t’aime. »

Le palmarès 2018 de l’Ottawa Business Journal, dont fait parti Marlene Floyd, est constitué pour la première fois de plus de 50% de femmes.