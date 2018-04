Le participe passé des verbes du premier groupe (aimé, joué...) et l’infinitif (aimer, jouer...) se prononcent de la même façon. Comment les écrire ? Un truc infaillible : remplacer le verbe par mordre. Ex. : Elle a crié ou elle a crier ? Remplaçons crier par mordre. Elle a mordu ou elle a mordre ? Elle a mordu. L’emploi du participe passé est exigé. Et écrit-on « les réflexions que je me suis faites ou que je me suis fait ? » demande Pierre G. Se faire est un verbe occasionnellement pronominal. L’accord de son participe passé suit la règle du participe passé employé avec avoir. Il s’accorde avec le complément d’objet direct (COD) placé devant le verbe. Un truc ? Remplacer être par avoir. J’ai fait quoi ? Les réflexions. Le COD est placé avant, donc il y a accord. Le participe passé demeure invariable s’il n’y a pas de COD. Ils se sont nui. Ils ont nui qui ? Pas de réponse. Ils ont nui à qui ? À se mis pour eux. Se est un complément d’objet indirect. Nui reste invariable.