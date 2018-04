Calgary accueillera le match de la Coupe Grey en 2019

La 107e finale de la Coupe Grey sera disputée à Calgary en 2019, a annoncé la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

La rencontre aura lieu le 24 novembre. Ce sera la première fois en 10 ans que Calgary accueillera la grand-messe du football canadien.

«Avec un formidable esprit de bénévolat et un engagement envers l'hospitalité typique de l’Ouest, Calgary a la réputation d’organiser des événements de classe mondiale, et je sais que la Coupe Grey de 2019 renforcera cette réputation bien méritée, a souligné le président et directeur général des Stampeders, John Hufnagel, dans un communiqué. Nous sommes très reconnaissants pour cette occasion et nous sommes impatients d'accueillir des partisans des quatre coins du pays chez nous en 2019.»

«Calgary est reconnue partout dans le monde pour sa formidable hospitalité, pour son amour des sports et pour sa capacité à organiser des événements de classe mondiale», a pour sa part mentionné le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

Puisqu'Edmonton présentera la Coupe Grey en 2018, l’Alberta sera l’hôte du championnat de la LCF pendant deux années de suite.