Domaine J.Cacheux : du nouveau de Bourgogne!

Il est toujours excitant de découvrir un nouveau domaine de Bourgogne, surtout lorsque situé dans le mythique village de Vosne-Romanée.

Le domaine Jacques Cacheux n’a pourtant rien de nouveau, puisqu’il existe depuis les années 1950, Patrice Cacheux, qui s’en occupe aujourd’hui, représente la quatrième génération de viticulteur dans la famille. Le domaine d’environ 7 hectares possède d'excellentes vignes sur les climats Suchots, Échezeaux de même que sur la Croix Rameau situé tout près de la fameuse Romanée Saint-Vivant. Officiellement en « lutte raisonnée », Patrice Cacheux a commencé à introduire plusieurs éléments de biodynamie dans la culture de ses vignes : aucune utilisation d’herbicide ou d’insecticide, aucun désherbage ni engrais chimiques.

Sont disponibles à la SAQ le premier cru Vosne-Romanée Les Brûlées 2015 et le village Vosne-Romanée Les Genaivrières 2015, mais à 78$ et 162$ respectivement, ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. On peut se « rabattre » sur le Vosne-Romanée Village 2014 (quand même à 66$), mais surtout sur l’Aligoté 2015 à un peu moins de 24$.

Buvez moins. Buvez mieux.

Jacques Cacheux & Fils, Glapigny-Poncey 2015, Bourgogne Aligoté

23,75 $ - Code SAQ 13612671 – 12,5 % - n.d. g/l - *** $$

Une minuscule parcelle de 0,18 ha avec des vignes d’une soixantaine d’années. À peine 900 bouteilles produites et la SAQ en a reçu pas moins de 300! Nez timide qui gagnera en intensité. Notes de citron, de menthe et de craie. Ça « fizz » un peu en ouverture, mais ça se replace rapidement au contact de l’air. Matière nourrie, assez ample avec une acidité tranchante. Finale minérale et salivante sur des notes citronnées. Il reste encore quelques dizaines de bouteilles dans le réseau, mais il faut faire vite!

Jacques Cacheux & Fils, Vosne-Romanée 2014

66,25 $ - Code SAQ 13612727 – 13,5 % - n.d. g/l - *** ½ $$$$

Un assemblage des lieux-dits Les Chalandins, Les Raviolles et Les Ormes. Élevage en fût dont 35% de bois neuf pendant 18 mois. À première vue, la couleur est sombre et violacée avec reflets rubis, ce qui ne laisse pas penser au pinot. Parfums de cèdre, de cassis et de thé noir. En bouche, le vin est généreux, des tanins élégants et soyeux, d’assez bonne fraîcheur avec cependant une finale granuleuse. Le vin fait pourtant l’objet d’un égrappage total. Un vosne au style qui m’a paru extrait et concentré. Il gagnera sûrement à reposer 3 à 4 ans en cave. Moins dans ma palette, mais reste fort bien fait. Il plaira aux amateurs de pinot corpulent.