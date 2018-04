LAPLANTE, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 avril 2018, à l'âge de 67 ans et 8 mois, est décédé M. Claude Laplante, époux de dame Micheline Boucher, fils de feu Philippe Laplante et de feu Marie-Ange Vachon. Il demeurait à Sainte-Marie, Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 26 avril de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Vendredi jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Hélène Guérin), Nicole (Michel Léveillé) et David (Bianca Cloutier); sa sœur Rose-Hélène (feu Marcel Labbé); ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel, Normand (Céline Paré), Robert, Huguette (Claude Paré), Yvonne et Rolande (Claude Labbé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : département des soins palliatifs (143, Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) www.fhdl.ca