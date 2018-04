[EXCLUSIF] On peut maintenant écouter le premier album du groupe pop Émeraude ici!

Quelques jours après avoir dévoilé un clip très «seventies» pour sa pièce Ataraxie, le groupe pop de Québec Émeraude nous offre d’écouter son premier album Dérives sur Disque dur et Le sac de chicks, deux jours avant sa parution.



«Ce titre a été choisi parce qu’il est le fil conducteur qui relie chaque chanson constituant le disque», fait savoir la chanteuse, musicienne, parolière (et collègue du journaldequebec.com!) Marie-Renée Grondin par voie de communiqué.

«En effet, les textes ont tous été écrits lors d’épisodes de dérives vécues au cours de différents moments de ma vie sous les thèmes du deuil, du doute, du temps qui passe trop vite, des hauts et des bas des différentes relations interpersonnelles et de la peur de vieillir, notamment.»



Pour nos lectrices et lecteurs de Québec, notez que le groupe lance l’album ce soir en formule 5 à 7 au District Saint-Joseph (240 rue Saint-Joseph Est).

Bonne écoute!