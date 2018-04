CLAVET, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 avril 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Clavet, épouse de feu monsieur André Bussières. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Ruth Boucher), Liliane, Raynald, Gilles (feu Francine Bernard, Jeanne-Mance Bélanger) et Marielle (Paul Olivier); ses petits-enfants: Steeve, Richard et Martin, Brigitte et Éric, Hugo et Audrey, Isabelle et Bernard, Simon, Germain et Thomas; ses arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Bussières; de nombreux neveux, nièces, autres parents des familles Bussières et Clavet, ainsi que plusieurs ami(e)s, sans oublier sa famille d'adoption du Manoir de l'arbre Argenté. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur délicatesse et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.