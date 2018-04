Kim Rusk révèle le sexe de son bébé et donne des détails sur sa grossesse

Kim Rusk a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son conjoint de la dernière année, Jeremie Capony, il y a un peu plus de deux semaines à la radio.

Celle qui anime l’émission Les fantastiques sur les ondes de Rouge n’avait pas encore dévoilé plus de détails sur sa grossesse ni le sexe de son bébé. Le magazine 7 Jours a toutefois obtenu les dernières nouvelles concernant cette nouvelle étape dans la vie de l’animatrice de 34 ans.

Kim Rusk a appris récemment que son bébé était en parfaite santé et... que c’était une petite fille!

Une publication partagée par kimrusk (@kimrusk) le 14 Avril 2018 à 12 :57 PDT

«Je suis très heureuse, mon bébé devient ainsi de plus en plus concret. Jérémie, mon chum, a déjà une petite fille de trois ans et demi, Tiffany. Ce sera excitant pour elle aussi!», dévoile la future maman.

Une excellente nouvelle pour la petite famille qui passera de trois à quatre membres à la fin du mois d'octobre.

*Tous les détails de cette nouvelle sont dans le magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi.