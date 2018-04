La mode canadienne à l’honneur

Les frères Awuye, concepteurs de la griffe Atelier New Regime, étaient les premiers surpris de remporter le Prix du créateur de l’année - Catégorie mode masculine. « C’est beaucoup d’émotions et un boost de motivation. Il y a peu de temps, nous ne connaissions même pas les CAFA. Là, c’est tout le contraire, on veut collaborer avec l’organisme pour promouvoir encore plus notre industrie. Ce n’est pas uniquement une question de créer des vêtements, mais de pousser plus loin et d’alimenter la créativité. J’ai rencontré plusieurs personnes merveilleuses avec qui nous souhaitons collaborer », déclare Gildas Awuye, cofondateur et directeur général de l’Atelier New Regime.

Photo courtoisie