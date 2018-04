Le secret de Kim Kardashian pour ne pas avoir de vergetures coûte moins de 20 $ en pharmacie

Kim Kardashian a dévoilé son produit fétiche pour remédier aux vergetures sur son application KKW.

On a appris que le produit avec lequel Kim K se tartine des pieds à la tête pour éviter d’avoir des vergetures coûte moins de 15 $ et est offert en pharmacie. Enfin quelque chose qu’on peut s’acheter!

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 14 Avril 2018 à 10 :40 PDT

Sur son application, la vedette a dévoilé qu’elle utilisait depuis de nombreuses années l’huile Bio-Oil.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 15 Avril 2018 à 9 :48 PDT

«L’un de mes produits fétiches est depuis longtemps Bio-Oil. Ça rend ma peau brillante et me procure de nombreux bienfaits. Le produit aide à contrer le vieillissement de la peau, les vergetures, le teint irrégulier, les cicatrices et la déshydratation. Pour les vergetures ou les cicatrices, simplement appliquer l’huile sur la région en massant deux fois par jour. Quand j’étais enceinte, je l’utilisais constamment. Cette huile m’a sauvée», indique Kim K sur son application.

Bio-Oil, 13 $ à 30 $ selon les formats, en ligne et en magasin

Le plus beau, dans tout ça? Ça ne coûte pas cher et c’est dispo dans toute bonne pharmacie. On aime!

