Tennis au Rouge et Or: le RSÉQ attendra avant de créer un circuit

Si l’intégration du tennis au programme d’excellence du Rouge et Or de l’Université Laval donnera plus de moyens à ses entraîneurs et à ses joueurs, il y a loin de la coupe aux lèvres pour la création d’un circuit géré par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ).

Tel que le révélait Le Journal la semaine dernière, la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne et l’entraîneur du club de tennis de l’UL, Jacques Bordeleau, accompagnés par le président du conseil d’administration, Pierre Langlois, ont confirmé mercredi au PEPS que le Rouge et Or acceptait un 14e sport dans sa famille.

Créé en 2015, le CTUL a su démontrer que la structure de développement du tennis dans la région de Québec ainsi que son conseil d’administration étaient suffisamment solides pour devenir membre du programme d’excellence.

«Pour nous, l’important était de faire du développement vertical et le développement de la base et au niveau collégial. On trouvait important d’avoir une finalité depuis le jour où le [niveau] collégial a décidé d’avoir des équipes», a expliqué Julie Dionne.

Tennis Québec

Le Rouge et Or et les cinq autres clubs du circuit universitaire de Tennis Québec continueront d’évoluer dans les cadres de la fédération provinciale plutôt que sous l’égide du RSÉQ. Le ski de fond et le triathlon sont aussi dans la même situation.

«La réalité, c’est que pour qu’une ligne devienne RSÉQ, il faut que quatre universités fassent une demande officielle au RSÉQ et après, ils vont évaluer ce que ça présente comme tarif. Cela dit, chaque université a une structure différente pour son club de tennis. Nous, on vient de donner notre position», a indiqué Dionne.

Pour l’entraîneur Bordeleau, cette association sera bénéfique à plusieurs niveaux pour le club qui compte une équipe masculine et féminine pour un total de 24 athlètes. Les activités saisonnières du club se dérouleront toujours au Club Avantage Multisports de la rue Bouvier.

«Ça va provoquer des occasions. On aura plus de temps d’entraînement, plus de possibilités de faire des activités supplémentaires en lien avec le tennis, que ce soit s’entrainer durant l’été alors qu’on commence actuellement à s’entrainer au mois de septembre, aller voir peut-être des universités américaines durant l’automne et ça va favoriser le recrutement de certains joueurs à cause de la réputation du Rouge et Or», a-t-il révélé, non sans parler du soutien corporatif que cette entente permettra.

La capitaine Marianne Gareau affichait un large sourire après l’annonce.

«Il s’agit d’une fierté de faire partir de cette belle famille. On l’était déjà, mais ça va nous motiver encore plus. Ça permet au tennis de prendre sa place. Le tennis universitaire amène une autre dynamique, c’est un sport individuel, mais tu ne gagnes pas juste pour toi, tu le fais pour l’équipe», estimait la joueuse originaire de Montréal.