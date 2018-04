L’effet Gregorius

Didi Gregorius est-il en train de faire oublier Derek Jeter sur le terrain ?

Pourtant, sa carrière dans les mineures avec les Reds et les Diammondbacks n’a pas été électrisante.

Après la saison 2014, le célèbre joueur d’arrêt-court Derek Jeter prend sa retraite. Les Yankees tentent de lui trouver un successeur. En décembre de la même année, les « Bombardiers du Bronx » font l’acquisition de

Mariekson Julius Gregorius, surnommé Didi, natif des Pays-Bas. Sa meilleure fiche de ses deux saisons précédentes dans le baseball majeur était de sept coups de circuit et 28 points produits.

Imaginez-vous, les Yankees l’ont acquis pour jouer à la place du valeureux Derek Jeter. Gregorius a terminé sa première saison avec les Yankees avec neuf coups de circuit et 56 points produits.

Les partisans des Yankees, tout comme les médias, réclamaient son départ. Les Yankees n’ont pas cédé sous la pression. Les deux saisons suivantes, il a succédé dignement au capitaine avec des saisons de 20 circuits et 70 points produits, puis de 25 circuits et 87 points produits.

Il ne remplacera jamais Derek Jeter dans le cœur des Yankees, mais il a parvenu à le faire à titre de joueur d’arrêt-court sur le terrain.

Mariekson Julius « Didi » Gregorius est un meneur silencieux avec un charmant sourire.

Duo Judge-Stanton

La saison 2017 a été enrobée des spectaculaires performances offensives d’Aaron Judge et de Giancarlo

Stanton. Le grand frappeur droitier des Yankees a établi une nouvelle marque pour les circuits par un joueur recrue tandis que Stanton voulait au moins rejoindre ou dépasser la marque de 60 circuits de Babe Ruth. Il n’a pas réussi l’exploit, terminant la saison avec 59 longues balles.

Est-ce que le duo est décevant cette année ? Non.

Ce que je trouve incompressible de la part des entraîneurs des frappeurs des Yankees, c’est leur plan d’attaque concernant Stanton. Avant même qu’il ne porte pour la première fois l’uniforme des Yankees, on avait décidé qu’il devait se concentrer à frapper la balle au champ opposé. Le résultat n’est pas difficile à comprendre, il affichait un trop grand nombre de retraits sur trois prises. Stanton est assez fort pour frapper des circuits à tous les champs sans être obligé à se concentrer sur seulement un endroit.

Les gérants Aaron Boone et Dave Martinez

Le rôle le plus facile dans le monde du sport – je l’occupe – est celui d’analyste. Dans ce rôle, on devient d’excellents gérants d’estrade et on ne craint pas de prendre des décisions. L’hiver dernier, j’ai passé de longs moments à discuter avec Felipe Alou, dont je respecte l’opinion, de la venue des nouveaux gérants Aaron Boone avec les Yankees et Dave Martinez avec les Nationals.

Comme seul lui peut le faire, il m’a fait un exposé court et éclairant. « Rodger, même toi tu pourrais gérer dans les majeures pour les cinq premières manches », m’a-t-il d’abord dit.

À bien y penser, ce n’est pas trop flatteur pour moi. Felipe a poursuivi la conversation en soulignant que c’est à compter de la sixième manche qu’un gérant prend des décisions importantes, car les manches précédentes sont déterminées par le rendement du lanceur partant.

Il avait encore une fois raison, car on doit avouer que Boone et Martinez ont de la difficulté à remporter des matchs par la marge d’un point.

Les statistiques donnent d’excellents chiffres, mais pas le courage d’effectuer des changements en fin de match.