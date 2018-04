Lisée propose une clôture pour bloquer le chemin Roxham aux demandeurs d’asile... puis se rétracte

Le chef péquiste Jean-François Lisée a suggéré de construire une clôture pour bloquer l’accès aux demandeurs d’asile qui empruntent le chemin Roxham pour ensuite mettre de l’eau dans son vin, inquiet d’envoyer un signe d’exclusion.

Le PQ propose de suspendre l’accord des pays tiers sûrs, ce qui permettrait aux immigrants irréguliers qui passent en masse par le chemin Roxham en Montérégie de se tourner vers les postes frontaliers réguliers.

«Une fois qu’on a décidé ça et qu’on leur donne une autre voie, bien avec le gouvernement fédéral, on dit écoutez, ce chemin-là qui a été construit, maintenant élargi et qui a des cabanes autour, on met une clôture, c’est tout. On dit, ne passez plus ici», a lancé M. Lisée mercredi lors d’une mêlée de presse à l ‘Assemblée nationale.

Le chef péquiste a ensuite fait une nouvelle sortie publique où il a mis de l’eau dans son vin. «Il faudra trouver une façon, la plus banale possible pour ne pas envoyer un signe d’exclusion, pour donner un signe information pour dire ce n’est plus l’endroit ou il faut entrer», a-t-il dit. Maintient-il sa proposition de clôture ? «Peu importe», a-t-il affirmé. Il a même suggéré sur les médias sociaux d’installer une haie de cèdres ou un panneau informatif pour indiquer que le chemin était fermé.

«Si 91% des entrées irrégulières ont lieu au Québec, c’est parce qu’on a le chemin irrégulier le plus connu au monde. Une clôture sera amplement suffisante. On a plusieurs très bons constructeurs de clôture au Québec, on a l’embarras du choix», a lancé le député de Rosemont aux médias. Mais qui va payer pour ce mur, a demandé un journaliste. «Les Mexicains», a rétorqué à la blague M. Lisée.

«C’est une image»

Le chef Lisée a d’ailleurs été corrigé par sa collègue péquiste Catherine Fournier. Elle croit que sa clôture est une «image» et qu’un blocage physique serait d’ailleurs tout à fait inutile.

«En suspendant l’entente, en faisant en sorte que les gens puisent se présenter aux douanes, ça va nécessairement mettre fin à l’emploi du chemin Roxham. Quand tu as à choisir entre un poste de douane régulier ou marcher des heures dans les bois et de faire affaire avec un réseau de passeur, c’est aisé de croire qu’on va choisir les douanes», a-t-elle lancé.

«Ce qu’il voulait dire, c’est que le chemin ne sera plus utilisé lorsque l’entente sera suspendue. C’est une image», a-t-elle ajouté.

Le ministre de l’Immigration David Heurtel a dénoncé la déclaration du chef péquiste, qui «fait des farces et prend à la légère» un sujet très sérieux. «M. Lisée et le PQ proposent des solutions simplistes à un enjeu très complexe», a-t-il déploré.