Markov sur le party

Un an jour pour jour après avoir disputé son dernier match avec le chandail bleu-blanc-rouge sur le dos, Markov et ses coéquipiers de l’Ak Bars de Kazan ont assené le dernier clou du cercueil du CSKA de Moscou, dimanche soir.

Une stratégie payante puisque le CSKA n’a rien de commode. Sans nécessairement remplir le filet adverse, on dit de la formation de l’Armée rouge qu’elle est la plus nord-américaine des équipes de la KHL.

On est loin des cinq buts et 28 passes, en 55 matchs, de la saison régulière. Cela lui avait permis de prendre le cinquième rang des pointeurs chez les défenseurs de la KHL, cinq points derrière le meneur.

« Je suis heureux de mes séries parce qu’en fin de compte, nous avons gagné. Les points et les statistiques, ce n’est pas ce qu’il y a d’important. Les entraîneurs m’ont fait confiance et m’ont fait jouer beaucoup. C’est ce qui compte. »

Grâce à son troisième sacre, l’Ak Bars de Kazan est devenu l’équipe la plus décorée de l’histoire de la KHL. Elle avait remporté les deux premiers titres de l’histoire de la KHL (en 2009 et 2010), mais avait fait chou blanc lors des sept printemps suivants.

Il n’en veut plus à Bergevin

Ce coup d’encensoir a été effectué en guise de réponse à la question de l’auteur de ces lignes concernant la fameuse partie de cartes entre Alexander Radulov et lui à bord de l’appareil qui ramenait l’équipe à Montréal après leur élimination aux mains des Rangers de New York.

On se rappellera que lors de la visite du Journal à Kazan, en décembre, l’ancien défenseur du Canadien et son épouse ne s’étaient pas montrés tendres à l’endroit du directeur général du Canadien, qualifiant de « manque de respect » la façon dont Bergevin avait traité le dossier du vétéran de 18 saisons.

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Je ne suis pas prêt à prendre ma retraite. Il me reste encore une année à mon contrat avec Kazan. Je suis heureux ici, ma famille est bien ici. C’est ce qu’il y a de plus important, a déclaré l’athlète de 39 ans. Et honnêtement, je ne sais même pas si j’ai une clause à mon contrat me permettant d’y mettre fin avant son échéance. »