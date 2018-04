Meaghan Duhamel et Eric Radford confirment leur retraite de la compétition

Les multiples médaillés olympiques Meagan Duhamel et Eric Radford ont confirmé, mercredi, qu’ils se retiraient du patinage artistique de compétition.

Les deux athlètes ontariens, qui s’entraînaient à Montréal depuis de nombreuses années, en ont profité pour remercier leurs entraîneurs Bruno Marcotte, Richard Gauthier, Sylvie Fullum, Julie Marcotte et Ian Connolly, entre autres.

«Cette équipe m’a donné une chance et a eu confiance en moi à des moments où il m’était impossible de croire en moi-même», a notamment souligné Duhamel.

Patinant ensemble depuis 2010, Duhamel et Radford sont devenus l’une des équipes de patinage en couple les plus accomplies de l’histoire canadienne. Les athlètes ont remporté, en 2012, leur premier de sept titres consécutifs aux Championnats canadiens et détiennent le record pour le plus grand nombre de titres nationaux remportés par une équipe de patinage en couple.

Sur la scène internationale, Duhamel et Radford ont été couronnés champions du monde en 2015 et 2016. Ils ont par ailleurs concouru à deux Jeux olympiques d’hiver, remportant trois médailles. Aux Jeux de Sotchi, en 2014, ils ont été médaillés d’argent dans l’épreuve par équipe avec les autres athlètes du Canada et aux récents Jeux de PyeongChang, en 2018, ils ont gagné la médaille de bronze dans leur épreuve et la médaille d’or avec la délégation canadienne.

«Je suis extrêmement reconnaissante de l’incroyable parcours que le sport du patinage artistique m’a permis de suivre, a résumé Duhamel, âgée de 32 ans. Je suis reconnaissante à ma famille, qui m’a appuyée et encouragée depuis le début. Elle m’a inculqué une éthique du travail qui est devenue le fondement de mon succès et m’a incitée à voir grand.»

« Je n’aurais jamais pu imaginer que ma carrière soit remplie avec autant de moments incroyables et inoubliables», a pour sa part noté Radford, qui a 33 ans.