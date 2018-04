Melania Trump et son chapeau blanc

Donald Trump a été nommé à la tête des États-Unis il y a quinze mois exactement. Il aura fallu attendre tout ce temps avant que celui-ci organise le premier dîner d’État. À ses côtés, Melania, son épouse, et son équipe ont tout prévu dans les moindres détails, incluant la tenue blanche de la première dame des États-Unis qui a attiré tous les regards.

Photo AFP

Melania est débarquée devant les photographes vêtue d’un tailleur drapé du designer américain Michael Kors et de talons hauts. Conseillée par son fidèle styliste Hervé Pierre (il a imaginé sa robe pour le bal d’inauguration), elle a couronné son look d’un grand chapeau parfaitement coordonné et créé spécialement pour l’occasion.

Réseaux sociaux

Photo courtoisie

L’accessoire a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Certains ont fait une comparaison avec le personnage du Pape Pie XIII incarné par Jude Law dans la série Young Pope. D’autres ont trouvé des similitudes avec la tenue de Beyoncé dans le vidéoclip Formation. La chanteuse, qui porte le même type de chapeau mais de couleur noire, y clame sa fierté d’être afro-américaine. Certains ont aussi écrit sur Twitter qu’ils estimaient que Melania s’inspirait du personnage d’Olivia Pope (Kerry Washington) dans la série Scandal, celle qui incarne la moralité avec son chapeau blanc.

Photo courtoisie

Photo Facebook

Outre les différents commentaires, sur le plan pratique, la largeur de ce chapeau était gênant pour ceux qui voulaient la saluer. Qui plus est, la dimension de l’accessoire lui donnait des airs supérieurs, le tout amplifié par un rebord qui jetait une ombre sur son regard. En penchant la tête, ses yeux disparaissaient. Aux côtés de ses invités (plus courts qu’elle), Melania Trump semblait trôner sur la situation. Madame Macron, la première dame française, faisait la promotion de la mode française dans un tailleur ivoire Chanel.

Alors qu’elle se fait discrète et prend rarement la parole en public, ce sont ses looks qui parlent pour elle.

Un autre look qui fait jaser

Photo AFP

Sa silhouette immaculée a été cassée par des escarpins en denim bleu à talons aiguilles de 120 mm à semelles laquées rouges, la marque de commerce de Louboutin.

Une robe pour l’élite

Photo AFP

La première dame a illuminé le premier dîner d’État de la présidence Trump vêtue d’une robe argentée. Tout comme l’ont fait d’autres épouses de présidents, elle a fait honneur à ses invités, Emmanuel Macron, le président français et son épouse Brigitte Macron, en se tournant vers une maison française pour sa tenue. Mais Melania n’a pas choisi n’importe laquelle ! Son styliste Hervé Pierre a opté pour une création de Chanel Haute Couture. La robe était une réinterprétation de la combinaison qui avait été présentée en janvier dernier lors du défilé issu de la collection Printemps-Été 2018. Le fourreau de dentelle Chantilly noire, peinte à la main en argent, et rehaussée de sequins et de cristaux était un pur ravissement.

Haute couture

C’était la première fois que Madame Trump portait une création Chanel pour un événement public, du moins depuis l’entrée en poste de son mari. De plus, c’était l’une des rares fois que l’équipe des communications de la Maison-Blanche a mis en lumière qu’elle avait choisie une tenue haute couture. Le prix des vêtements de Melania est souvent très élevé, mais cette tenue signe son appartenance à l’élite, alors que la haute couture est réservée à une clientèle niche qui peut s’offrir des pièces uniques faites sur mesure qui peuvent se détailler dans les six chiffres.

Madame Macron a quant à elle opté pour une robe blanche et dorée signée Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière.

Photo AFP

Melania opte souvent pour des tenues blanches lors d’événements importants. Pendant la campagne présidentielle, elle portait une robe blanche Roksanda aux manches ballons lors de son allocution à la Convention nationale républicaine à Cleveland en juillet 2016.

Un hommage à ses invités

Photo AFP

Pour accueillir ses invités, Melania a fait un clin d’œil à la France. Elle s’est glissée dans une robe Dolce & Gabbana, a déposé sur ses épaules une cape Givenchy, enfilé des escarpins Christian Louboutin avec à la main une pochette Dior, complétant sa tenue griffée de trois maisons françaises.

Le look est synonyme de l’esthétisme habituel de la première dame qui affectionne les vêtements près du corps de couleurs unies.