Moins de crevettes nordiques dans les poissonneries du Bas-Saint-Laurent en juin?

RIMOUSKI – Les poissonneries du Bas-Saint-Laurent se préparent à recevoir beaucoup moins de crevettes dès la fin juin. L'approvisionnement s'annonce plus difficile que prévu plus tard cette saison en raison de la baisse marquée des quotas.

Les différents établissements de la région n’ont pas de problèmes d’approvisionnement pour le moment. La saison 2018 de la pêche aux crevettes nordiques a bien débuté, malgré une baisse importante de la ressource. Les crevettes sont, cependant, de plus petite taille.

Conséquence, les quotas consentis aux pêcheurs ont baissé de 74 % dans la zone de l’Estuaire et de 60 % dans le secteur de Sept-Îles. Le réchauffement des eaux du fleuve Saint-Laurent et l’augmentation du sébaste, un prédateur de la crevette, expliquent la baisse de la ressource.

Plusieurs poissonneries de la région s’attendent à ce qu’il soit plus difficile de s’approvisionner à partir de la mi-juin avec l’augmentation de la demande de la clientèle, notamment avec le début de la saison touristique.

Selon Marco Saint-Laurent de la Poissonnerie du fleuve à Rimouski, la saison pourrait être beaucoup plus courte qu’à l’habitude. Elle pourrait se terminer au mois d’août alors qu’elle prend habituellement fin en novembre.

Les poissonneries doivent faire des réserves pour affronter les prochains mois.

«On s’attend que début août, la saison va être finie. C’est un peu plus de gestion, on va avoir plus d’inventaires, on va mettre des crevettes sous vide pour l’automne. Habituellement, on achète fin octobre début novembre pour faire des réserves pour l’hiver», a expliqué M. Saint-Laurent.

«Si j’en manque une journée et le lendemain, on en a, il n’y a rien là en autant que j’aille quelque chose de frais dans le temps», a estimé Jules Lemieux, propriétaire de la Poissonnerie Lemieux.

Les prix

En ce qui a trait aux prix, M. Lemieux ajoute que le principe de l’offre et de la demande s’applique. Le prix de la crevette a augmenté en raison de la rareté à venir de la ressource au cours des prochains mois.

Le copropriétaire de la Poissonnerie du fleuve évalue à 2 $ la livre la hausse du prix cette année.