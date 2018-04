Mon humble pensée sur l’immigration

Je sais que je m’apprête ici à aborder un sujet qui en fait rager plusieurs, mais je sens le besoin de donner un petit coup de pouce à ces hommes et ces femmes qui, pour se donner une chance de mener une vie meilleure, quittent leur terre natale pour venir vivre ici. Ils acceptent en toute conscience de consacrer la suite de leur vie et celle de leurs enfants, à la construction de leur pays d’adoption. Et juste ça, c’est louable, ne trouvez-vous pas ?

Malheureusement, peu de gens ici voient leur geste sous cet angle. Ils voient plutôt ces gens comme des envahisseurs qui viennent leur voler leurs jobs en profitant des largesses de l’État. Arrêtez-vous une petite seconde pour vous demander si vous auriez le courage de faire ça. Et de le faire en sachant que vous allez vous faire traiter en « outsiders » pendant une bonne partie de votre vie, sinon pendant toute votre vie.

Je suis une fille d’immigrant et je sais ce que ça signifie de porter un nom étranger aux habitants d’ici. Même si on ne devrait plus me considérer comme une immigrante, puisque je le suis de deuxième génération, on continue à me le faire sentir quand même. Je parle très bien le français et j’aime l’hiver comme peu de Québécois de souche l’aiment. Mais comme mon nom sonne bizarre, on me montre encore du doigt à l’occasion.

Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes enfants ne vivent plus avec cette stigmatisation. Y parviendrai-je ? Je ne sais pas. Mais j’y travaille fort. Comme j’ai épousé un francophone québécois, qu’ils ont la chance de porter nos deux patronymes, ça atténue la partie immigrante de leurs origines, bien que je fasse le maximum pour leur transmettre certains us et coutumes de mes origines personnelles.

Anonyme qui préfère le rester

Vous avez raison de souligner l’apport de l’immigration à la société québécoise en même temps que de signaler nos failles en matière d’intégration. La désinformation et les exagérations sur les largesses de l’État envers les immigrants faussent souvent l’opinion qu’on a des raisons de leur venue ici. Mais pour notre défense, je souligne que la peur de l’inconnu, bien plus que le rejet pur et simple, en est la cause.