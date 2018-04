Pas besoin d’aller cueillir des marguerites pour porter cette robe incontournable de l'été

Considérée comme une pièce emblématique de la garde-robe des années 80, la robe boutonnée s’impose comme un incontournable de la saison.

Elle est l'alliance parfaite entre le confort et l’esthétique. On peut la retrouver dans plusieurs couleurs et textures: fleurie, en lin, neutre... Il y en a pour tous les goûts!

Olivia Jade

Une publication partagée par Olivia Jade (@oliviajade) le 28 Déc. 2017 à 2 :23 PST

Cette robe fluide aux allures vintage peut être portée simplement avec des mules ou des sneakers, pour un look décontracté, ou encore avec des talons hauts lors d’une soirée chic d’été.

Julie Sarinana

Une publication partagée par JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) le 1 Avril 2018 à 11 :31 PDT

On adore la façon dont la populaire blogueuse californienne «Sincerely Jules» a accessoirisé sa robe boutonnée bleu marine: des boucles d'oreilles en bois, des mules et un sac à main aux couleurs chaudes s'agençant parfaitement avec le décor!

Julia Mateian

Une publication partagée par Julia Mateian (@juliamateian) le 9 Janv. 2018 à 10 :17 PST

Une autre preuve que cette robe est un incontournable de l'été: la blogueuse montréalaise a porté la sienne lors de ses vacances à Tulum. On adore son look boho chic!

Sans plus tarder, voici des modèles de robes boutonnées à adopter pour la saison chaude:

101 $ à princesspolly.com

102 $ à freepeople.com

79 $ à urbanoutfitters.com

64 $ à shop.nordstrom.com

