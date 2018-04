Plus d'une tonne de tabac saisie en deux jours, un Québécois arrêté

CORNWALL, Ontario – Sept personnes, dont un Québécois, ont été arrêtées la semaine dernière dans la région de Cornwall, en Ontario, lors de deux frappes distinctes qui ont permis de saisir plus d'une tonne de tabac, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mercredi.

Six résidents de Cornwall, quatre hommes et deux femmes, ont été appréhendés lors de ce coup de filet. Ils font face à des accusations de possession de tabac non estampillé en infraction à la Loi de 2001 sur l’accise.