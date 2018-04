Près de 10% des cours débuteront à 9 h à l’Université Laval

Au total, 48 cours débuteront plus tard à la Faculté des sciences sociales et à la Faculté des sciences de l’administration, ce qui pourrait toucher près de 3000 étudiants chaque semaine, selon les chiffres obtenus par Le Journal.

La rectrice Sophie d’Amours a annoncé en mars le lancement de ce projet pilote, affirmant être en recherche de solutions afin de réduire la congestion routière à Québec et aux abords du campus. Si les résultats de cette expérience sont concluants, l’Université Laval pourrait élargir l’étalement des horaires à un plus grand nombre de cours. Une enquête sera menée auprès des étudiants concernés cet automne.

Or, il est difficile pour l’instant de prévoir si l’étalement de ces 48 cours aura réellement un impact sur la circulation l’automne prochain, indique Marie-Hélène Vandersmissen, directrice du département de géographie de l’Université Laval.

« Si on rend les déplacements plus fluides le matin en ajustant les horaires, les gens pourraient être tentés de prendre davantage leur voiture » plutôt que le transport en commun, souligne ce chercheur du Centre de recherche en aménagement et développement.